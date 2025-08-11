Yozgat'ta Traktör Kazasında Karı-Koca Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, buğday yüklü traktör devrildi. Kaza sonucunda, traktörde bulunan Ersoy ve Hülya Ertuğrul çiftinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Şefaatli ilçesine bağlı Dedeli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dedeli köyünden Şefaatli istikametine seyir halinde olan buğday yüklü traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada, traktörde bulunan Ersoy Ertuğrul ve eşi Hülya Ertuğrul olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
