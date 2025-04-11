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Yozgat'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: İki Yaralı
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Kadışehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, yağışlı hava nedeniyle bir hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu gerçekleşti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadışehri ilçesine bağlı Ovacık köyünde meydana geldi. Bursa'dan Ovacık köyüne seyir halinde olan 07 BAB 122 plakalı hafif ticari araç, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada M.E. ve F.E. yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan F.E.'nin Kadışehri Devlet Hastanesi'nde, M.E.'nin ise Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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