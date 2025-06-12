Yozgat'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasında, 3 gün önce kasaba sakinlerinin yetkililere seslenmesinin ardından aynı noktada bir kaza daha yaşandı, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Araplı Kasabası girişinde K.Ş. idaresindeki 34 CYG 212 otomobil ile H.Ş. idaresindeki Volkswagen marka aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücülerin yanı sıra 34 CYG 212 plakalı araçta bulunan H.Ş., A.Ş., ve Volkswagen araçta bulunan A.T., S.Z. isimli şahıslar müşahade altında tutulmak üzere Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT