Yozgat'ta Termal Otelde Boğulma Olayı: 2 Tutuklama

Yozgat'ta Termal Otelde Boğulma Olayı: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'taki bir termal otelde boğularak hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocukla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Çocuk, havuzda yalnız kaldığı esnada boğulmuştu.

Yozgat'ta bir termal otelde boğularak hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun, soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Safa Termal Otel'de babasıyla birlikte otelin havuzuna giren Deniz Buğra Yiğit (7), babasının havuz başından kısa süreli olarak ayrıldığı esnada havuza düşmüştü. Havuzdakiler tarafından geç fark edilen çocuk, boğularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan otel müdürü ve müdür yardımcısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Zeren:

Havuzda yalnız birakan baba mı otel müdürü mu .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlığın önüne tabut bırakan Türk-İş'ten grev kararı

Binlerce işçi soluğu bakanlığın önünde aldı! Türk-İş'ten grev kararı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Sinsiler, yalancılar

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Sinsiler, yalancılar
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti

Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.