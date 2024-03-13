Yozgat'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat merkez, Şefaatli ve Yerköy ilçeleri ile Ankara'da tefecilik yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 şüphelinin yakalanması için 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda delil ve malzeme ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat merkez, Şefaatli ve Yerköy ilçeleri ile Ankara'da tefecilik yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 şüphelinin yakalanması için 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda M.K., S.K., L.K., A.R.K., T.K. ve A.K. isimli 6 şüpheli gözaltına alınarak ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada; 6 adet telefon, 1 adet hard disk, 4 adet vekaletname, 205 adet senet, 1 adet çek, 192 adet tapu senedi, 15 adet ajanda, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 346 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 16 bin 610 dolar ve 125 euro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT