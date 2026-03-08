Haberler

Köpekten kaçarken canından oldu

Köpekten kaçarken canından oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta sevgi evlerinde kalan 16 yaşındaki S.D., sokak köpeğinden kaçarken düşüp başını çarptı. Kalbi duran çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yozgat'ta sevgi evlerinde kalan 16 yaşındaki çocuk, sokak köpeğinden kaçarken düşüp başını çarptı, kalbi duran çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece Yozgat şehir merkezi Cezaevi yolu üzerinde gerçekleşti. Sevgi evlerinde kaldığı öğrenilen 16 yaşındaki S.D. saat 21.30 sularında Cezaevi yolu Aquapark yakılarında yaya olarak yürürken bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. S.D. kaçmaya çalışırken düşüp başını kaldırıma çaptı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine böyleye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu anlaşılan S.D. ambulansta ve kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet

Yine kazandı! 3 maçtır gol de yemiyor, puan da kaybetmiyorlar