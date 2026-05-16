Kazada hayatını kaybeden 2 öğrenci ve servis sürücüsü defnedildi

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde dün meydana gelen servis kazasında hayatını kaybeden 2 öğrenci ve sürücü, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Yozgat'ta servis kazasında hayatını kaybeden 2 öğrenci ve sürücü son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Söğütlü köyü yakınlarında dün meydana gelen servis kazasında sürücü Şeref Şahin (58), torunu 2. sınıf öğrencisi Çınar Şahin (8) ve 4. sınıf öğrencisi Zennure Özdemir (10) hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci ise yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden 2 öğrenci ve servis sürücüsünün bugün cenaze namazı kılındı. İlçeye bağlı Çiçeklihüyüğü Köyü Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına protokol üyeleri, ölenlerin yakınları ve öğrenciler katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
