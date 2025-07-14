Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti

Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde harman alanında saman dökme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada muhtar Yalçın Akdemir ve oğlu hayatını kaybetti, diğer oğlu yaralandı. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde harman alanına saman dökme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti, bir oğlu da yaralandı.

MUHTAR VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde meydana geldi. Köyün harman alanında saman dökme meselesi yüzünden köy muhtarı Yalçın Akdemir ile R.G. arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Darbedilen R.G., olay yerinden ayrılarak, evinden aldığı av tüfeğiyle geri döndü. R.G., muhtar ve oğullarının üzerine ateş açtı.

DİĞER OĞLU YARALI

Olayda muhtar Yalçın Akdemir, oğlu Ahmet Akdemir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Kubilay Akdemir yaralandı. Yaralı, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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