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Yozgat'ta Sahte Alkol Üretimi Operasyonu

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Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde evinde sahte alkol ürettiği belirlenen bir şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 11 litre sahte alkol ele geçirildi.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde evinde sahte alkol ürettiği belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.A. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada 11 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şefaatli Yozgat Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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