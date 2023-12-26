Yozgat'ta Sahte Alkol Üretimi Operasyonu
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde evinde sahte alkol ürettiği belirlenen bir şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 11 litre sahte alkol ele geçirildi.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde evinde sahte alkol ürettiği belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.A. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada 11 litre sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. - YOZGAT