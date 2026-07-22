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Yozgat'ta muhtar ve oğlunu öldüren sanık hakim karşısında

Yozgat'ta muhtar ve oğlunu öldüren sanık hakim karşısında
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde muhtar Yalçın Akdemir ve oğlu Ahmet Akdemir'i öldüren, Kubilay Akdemir'i yaralayan sanık Y.E.E. ilk duruşmada savunma yaptı. Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde muhtar ve oğlunu öldürdüğü ve 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Boğazlıyan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.E.E., tutuksuz sanık S.Ç. ve hayatını kaybeden Yalçın ve Ahmet Akdemir'in yakınları, olayda yaralanan Kubilay Akdemir ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Y.E.E. yaptığı savunmada Akdemir ailesi ile muhtarlık seçimlerinden dolayı küs olduklarını ancak aralarında bir husumet bulunmadığını ifade etti ve olay günü annesinin kendisine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Y.E.E. ayrıca "Ağabeyime ulaşmak için evden çıkarken yanıma tüfeği de aldım. Yalçın Akdemir, Ahmet Akdemir ve Kubilay Akdemir araçlarıyla aracımın önünü kesti. Aracımın camlarını kırdılar. Aramızda tartışma çıktı, ben de hedef gözetmeksizin tüfekle üç el ateş ettim" dedi.

Tutuksuz sanık S.Ç. ise olaylarla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Sanık tarafın avukatları, soruşturmada eksiklikler bulunduğunu belirtti ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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