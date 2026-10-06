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Yozgat'ta lise duvarına şeytan ve satanizm içerikli çizim yapan şüpheli yakalandı

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Yozgat'ta lisenin duvarına şeytan ve satanizm içerikli çizimler yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Valilik, halk arasında korku ve panik oluşturmaya yönelik tehdit, dini değerleri aşağılama ve kamu malına zarar verme suçlarından adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Yozgat'ta bir lisenin duvarını şeytan ve satanizm içerikli çizimler yapan şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta bir lisenin duvarına çizilen şeytan ve satanizm içerikli simgeler tepkiye neden olmuştu. il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde çizimleri yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şüpheli hakkında; "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit", "Dini değerleri aşağılama" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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