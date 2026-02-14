Yozgat'ta otomobil yan yattı, 3 kişi yaralandı
Yozgat'ta Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yatarak kaza yaptı. Sürücü ve 2 yolcu hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Adnan Menderes Bulvarı üstünde alışveriş merkezi önünde meydana geldi. M.B. idaresindeki 66 DE 785 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü yan yatan otomobilden kendi çabasıyla çıktı. Yolcular F.B. ve E.N.B. ile sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, tedbir amaçlı olarak Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa