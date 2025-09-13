Haberler

Yozgat'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Okul Bahçesine Düştü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, okul bahçesine metrelerce yükseklikten düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin metrelerce yükseklikten okul bahçesine çakıldığı kazada sürücü yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, A.Ö. idaresindeki 66 DZ 469 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarına çarptı ardından korkulukları geçerek metrelerce yükseklikten zemine çakıldı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
