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Yozgat'ta Kayıp Öğretmeni Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yozgat'ta Kayıp Öğretmeni Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, eşine 'Hakkını helal et' mesajı gönderdikten sonra kaybolan öğretmen Tanju Oğuz'un aranmasına devam ediliyor. Arama operasyona çok sayıda ekip katılıyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eşine 'Hakkını helal et' şeklinde mesaj gönderdikten sonra ortadan kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden ve Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde öğretmenlik yapan Tanju Oğuz, eşine 'Hakkını helal et' şeklinde mesaj gönderdikten sonra kayıplara karışmıştı. Kayıp ihbarının ardından harekete geçen ekipler, geçtiğimiz gün Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti kenarında Tanju Oğuz'un aracına ulaşmıştı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, kayıp öğretmeni arama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "4 Mart 2025 Salı günü saat 22.47'de kayıp ihbarı verilen İlkokul Öğretmeni Tanju Oğuz'u arama çalışmaları devam ediyor. Oğuz'un Akdağmadeni Akçakışla Köyü Göleti civarında terkedilmiş halde aracının bulunduğu bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel, 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron ile arama çalışmaları devam etmektedir" denildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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