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Yozgat'ta Kayıp Öğretmen Tanju Oğuz'un Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yozgat'ta Kayıp Öğretmen Tanju Oğuz'un Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz'u arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. 4 Mart’ta kaybolan Oğuz'un ailesi ve öğrencileri iyi haber bekliyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz'u arama çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor.

4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan ve Akdağmadeni Akçakışla Göleti yanında aracı bulunan Tanju Oğuz'u arama çalışmaları hem gölette hem de karada sürdürülüyor. Sarıkaya ilçesinin Hisarbeyli köyü Yoğurtyurdu Yaylası mevkiinde arama yapan ekipler her yeri didik didik inceliyor. Bölgede şimdiye kadar yeni bir ize rastlanmadı. Kayıp öğretmen Tanju Oğuz'un ailesi ve öğrencileri bölgeden gelecek iyi bir haber bekliyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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