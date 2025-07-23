Yozgat'ta Kayıp 95 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 10 gün önce kaybolan 95 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Aydıncık ilçesine bağlı Baştürk köyünde 14 Temmuz Pazartesi gününden beri kayıp olan Alzheimer hastası 95 yaşındaki Durak Ünal'ı arama çalışmaları sürdürülüyor. Jandarma ve köy halkının yanı sıra çalışmalara Yozgat AFAD, Sivas AFAD, Kırşehir AFAD, Kayseri AFAD, Çorum AFAD, Nevşehir AFAD ekipleri destek veriyor. Arama çalışmalarında AFAD'a ait dronlar ve jandarmaya ait iz takip köpeği, kadavra köpekleri ile de kullanılıyor.

Durak Ünal'ın kızı Asiye Ünal, "Babam 95 yaşındaydı. Tamamen akılsız diyebileceğimiz durumda değil. Evine gider gelir, açlığını bilir, elini yüzünü yıkar, tuvaletine gider gelirdi. Daha önce köyün içinde Porsuk denilen bir yer var, orada otururdu. Ceviz ağaçlarının dibinde otururdu. Kız kardeşimin yanında Ankara'dayken kaybolmuştu iki kez, bulup getirdiler. Burada kısa süreli kayboldu. Babamın bulunmasını Hakk'tan niyaz ediyorum. İnşallah şu kapıdan çıktığı gibi geri gelmeyi nasip etsin. Şu insanlar nasıl döküldü, onlar gelip gittikçe ağlıyorum. Çok üzülüyorum. Kendim şeker hastasıyım, elim ayağım titriyor" dedi.

10. günde de Durak Ünal'a ait herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi. - YOZGAT