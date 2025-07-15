Yozgat'ta Kaybolan 95 Yaşındaki Durak Ünal İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yozgat'ta Kaybolan 95 Yaşındaki Durak Ünal İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 95 yaşındaki Durak Ünal, 2 gündür kayıp. Alzheimer hastası olan Ünal'ı bulmak için AFAD, Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor, ancak henüz bir ize ulaşılamadı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kaybolan Durak Ünal, 2 gündür aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydıncık ilçesine bağlı Baştürk Mahallesinde iki gündür evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 95 yaşındaki Durak Ünal'ı arama çalışmaları devam ediyor. Alzheimer hastalığı olan Ünal'ı arama çalışmalarını, AFAD, Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bugünde sürdürdü. Ünal'a ait bir ize rastlanılamadı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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