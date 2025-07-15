Yozgat'ta Kaybolan 95 Yaşındaki Durak Ünal İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kaybolan Durak Ünal, 2 gündür aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydıncık ilçesine bağlı Baştürk Mahallesinde iki gündür evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 95 yaşındaki Durak Ünal'ı arama çalışmaları devam ediyor. Alzheimer hastalığı olan Ünal'ı arama çalışmalarını, AFAD, Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bugünde sürdürdü. Ünal'a ait bir ize rastlanılamadı. - YOZGAT