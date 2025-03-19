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Yozgat'ta Kar nedeniyle Araç Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralandı

Yozgat'ta Kar nedeniyle Araç Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralandı
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Yozgat'ta yağan kar sonucu kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı tarlaya uçtu. Sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta yağan karla yolun kayganlaşması sonucu, tarlaya uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinden Şefaatli istikametine giden M.R.K. (26) idaresindeki araç Kuşçu Köyü mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafındaki tarlaya uçtu. Otomobil yan yatarken, araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Ambulans ile hastaneye kontrol amaçlı kaldırılan araç sürücüsü M.R.K. yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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