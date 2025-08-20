Yozgat'ta Kadınlara KADES Uygulaması Tanıtıldı

Yozgat'ta jandarma ekipleri, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi vererek, kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Yozgat'ta jandarma ekipleri, KADES uygulamasını kadınlara anlattı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Yozgat merkeze bağlı Erkekli Köyü'nde, kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlikte 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı. Kadınların acil durumlarda kullanabilecekleri KADES (Kadın Destek Uygulaması) tanıtılarak nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verildi. Yapılan çalışmalarla kadınların, şiddetle mücadele konusunda yasal haklarını öğrenmeleri, farkındalık kazanmaları ve acil durumlarda KADES uygulamasını etkin şekilde kullanabilmeleri hedefleniyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
