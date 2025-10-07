Yozgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yeniyer Beldesi Ahmetfakılı Mahallesi kavşağında meydana geldi. F.B. (45) idaresindeki 66 ADJ 586 plakalı Mercedes marka otomobil ile M.Y. (49) idaresindeki 16 BNR 738 plakalı Fiat marka araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 BNR 738 plakalı otomobil sürücüsü M.Y., 66 ADJ 586 plakalı otomobil sürücüsü F.B., yolculardan Ö.A. (45), Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, G.B.(41) hamile olduğu için Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT