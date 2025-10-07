Haberler

Yozgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yeniyer Beldesi Ahmetfakılı Mahallesi kavşağında meydana geldi. F.B. (45) idaresindeki 66 ADJ 586 plakalı Mercedes marka otomobil ile M.Y. (49) idaresindeki 16 BNR 738 plakalı Fiat marka araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 BNR 738 plakalı otomobil sürücüsü M.Y., 66 ADJ 586 plakalı otomobil sürücüsü F.B., yolculardan Ö.A. (45), Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, G.B.(41) hamile olduğu için Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
