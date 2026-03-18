Kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan 19 yıl 10 ay 10 gün ile aranması olan M.S. isimli firari ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, Sorgun adresinde olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

