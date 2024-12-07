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Yozgat'ta Firari Hırsız Yakalandı

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Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık suçundan hüküm giymiş O.U., yol üzerinde araca binmeye çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yozgat'ta hırsızlık suçundan hüküm giymiş firari şahıs yakalandı.

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık suçundan hükümlü olarak bulunan O.U. isimli şahsın firar ettiği bilgisi üzerine harekete geçen Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari şahsı yol üzerinde araca binmeye çalışırken yakaladı.

Yakalanan firari şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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