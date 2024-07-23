Yozgat'ta firar eden mahkum yakalandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cezaevinden firar eden mahkum düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahkumun hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cezaevinden firar eden mahkum düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni Açık Cezaevi'nden kaçan A.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler ilçede olduğu belirlenen mahkumu, kimlik kontrolü sırasında yakaladı. Mahkumun hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.
Yakalanan hükümlü jandarma ekiplerince cezaevine teslim edildi. - YOZGAT