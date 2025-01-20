Yozgat'ta Define Avcıları Yakalandı

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekipleri, define arayan beş kişiyi yakaladı. Ele geçirilen malzemeler arasında dedektör, tarama çubukları ve silah fişekleri bulunuyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Jandarma İstihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmalarda define arayanlar yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yerköy'de define arayan Y.A., B.E., Y.K., E.A. ve Ö.Y. isimli şüpheliler 1 adet pointer, 3 adet alan tarama çubuğu, 1 Adet manyometre ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Y. nin ifadesi doğrultusunda Kırşehir Çiçekdağı ilçesindeki ikametinde de 36 adet sikke, 15 adet obje, 1 adet dedektör, 54 adet tabanca fişeği, 3 adet bıçak ele geçirildi.

Y.A., B.E., Y.K., E.A. ve Ö.Y. isimli şüphelilerin hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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