Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1848 Hap Ele Geçirildi
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobil ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1848 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüphelinin Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin söz konusu otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda bin 848 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüphelilerin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı