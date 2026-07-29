Yozgat’ta asayiş uygulaması: 424 kişi sorgulandı
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında 424 kişi sorgulandı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında 424 kişi sorgulandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sarıkaya ilçe merkezinde düzenlediği 'Huzur Uygulaması'na 11 ekip, 62 personel katıldı.
Uygulamada 424 kişi ve 107 araç sorgulandı. Aynı zamanda 31 umuma açık işyeri denetlenirken 2 aranan ve 1 kayıp şahıs yakalandı.
9 araca ise cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı