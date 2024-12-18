Yozgat'ta Aranan Şahıs Yakalandı
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlali' suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan İ. S. isimli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde aranması bulunan şahıs yakalandı.
Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Çalışmalar esnasında 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlali' suçundan 3 ay hapis cezası ile aranması bulunan İ. S. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, yasal işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa