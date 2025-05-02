Yozgat'ta Alkollü Vatandaşın Trafikteki İlginç Dansı
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde alkollü bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen araçtan inerek elindeki alkol şişesiyle dans etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yozgat'ta alkollü bir kişinin aracından inerek trafikteki ilginç hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sarıkaya ilçesi Baran Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta duran araçtan inen bir kişi, elinde alkol şişesiyle oyun oynarken görüntülendi. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmaksızın dans eden vatandaş, daha sonra araca bindi. İlginç anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa