Yozgat'ta Alkollü Vatandaşın Trafikteki İlginç Dansı

Yozgat'ta Alkollü Vatandaşın Trafikteki İlginç Dansı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde alkollü bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen araçtan inerek elindeki alkol şişesiyle dans etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yozgat'ta alkollü bir kişinin aracından inerek trafikteki ilginç hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıkaya ilçesi Baran Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta duran araçtan inen bir kişi, elinde alkol şişesiyle oyun oynarken görüntülendi. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmaksızın dans eden vatandaş, daha sonra araca bindi. İlginç anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.