Yozgat'ta alkollü sürücüye 380 bin TL ceza verildi, belgesine 5 yıl 2 ay el konuldu

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Yozgat'ta kurallara uymayan sürücüye 380 bin TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yurtlar mevkiinde çevreye rahatsızlık verdiği öne sürülen sürücüyü takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamacada yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye "'dur' ihtarına uymamak, ölçüm reddi, sürücü belgesini göstermemek, yüksek sesli müzik dinlemek, karayollarında rahat ve huzuru bozma" maddelerinden toplam 380 bin TL cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesine 5 yıl 2 ay süre ile el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı