Yozgat'ta Alkollü Sürücüye 30 Bin Lira Ceza ve 2 Yıl Ehliyet İptali

Sarıkaya ilçesinde trafik kontrolü sırasında alkollü olarak sürüş yapan Y.A. isimli sürücüye 30 bin lira ceza uygulanarak ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücüye 30 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıllığına en konuldu.

Edinilen bilgiye göre Trafik Timi ve Trafik Asayiş timi, Sarıkaya'da trafik kontrolü yaptı. Kontrollerde Y.A. isimli sürücünün 0.79 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin yanında bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye 30 bin 299 lira ceza uygulanırken ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
