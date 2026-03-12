Haberler

Dur ihtarına uymadı, faturası ağır oldu
Yozgat'ta polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 'dur ikazına uymamak', 'alkollü araç kullanmak' suçlarından toplam 225 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 8 ay el konuldu aracı ise 2 ay trafikten men edildi.

Yozgat'ta M.K isimli şahıs, bir alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine zorluk çıkartarak aracı ile ayrıldı.

"DUR" İHTARINA UYMADI, GAZA BASTI

Güvenlik görevlileri sürücünün alkollü olduğu ihbarında bulundu. Polis ekipleri alış veriş merkezi yakınında aracı durdurmak istedi. Dur ikazına riayet etmeyen sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada polis ekipleri aracı Menderes Bulvarı üzerinde durdurmayı başardı. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.81 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

FATURASI AĞIR OLDU

Sürücüye dur ikazına uymadığı ve alkollü araç kullandığı için 2 farklı maddeden toplamda 225 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 8 ay el konuldu arası ise 2 ay trafikten men edildi.

