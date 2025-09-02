Yozgat'ta Alışveriş Merkezi Müdürü Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Alışveriş Merkezi Müdürü Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta bir alışveriş merkezi müdürü Hakan Karakoç'un bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili yeni güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Olayda kiracı B.K. tarafından bıçaklanan Karakoç, çevredekilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yozgat'ta bir alışveriş merkezi müdürü Hakan Karakoç'un bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yozgat Medrese Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde 30 Ağustos günü yaşanan olayda, AVM müdürü Hakan Karakoç'tan iş yerini kiralayan B.K. ile Karakoç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kiracı B.K.'nin, Hakan Karakoç'u göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü anlara dair yeni görüntü ortaya çıktı.

AVM'nin kameralarına yansıyan görüntülerde boğuşma anı ve Hakan Karakoç'un bıçaklandıktan sonra kan içinde kaldığı anlar görüldü. Görüntülere, çevredekilerin telaşı ve ilkyardım yapmaya çalıştığı anlar da yansıdı.

Cinayet zanlısı B.K. olay sonrası çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kadro bildirimine saatler kaldı! Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.