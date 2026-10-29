Yozgat Kadışehri'nde devrilen beton mikseri metrelerce sürüklendi, sürücü yaralandı

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Yozgat'ta mikser devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kadışehri ilçesine bağlı Yankı Mahallesi'nde beton mikseri devrildi. Edinilen bilgilere göre 66 ADG 110 plakalı F.A. idaresindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ana yoldan çıkarak devrildi ve metrelerce sürüklendi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan mikser sürücüsü F.A. Kadışehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı