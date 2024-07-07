Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı
Yaz geldi, düğün merasimleri arttı. Evlenenlerin yüzü gülüyor ancak düğün konvoyları trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bursa'da 2 ayrı konvoyun yolları kapattığı anlar anbean kaydedildi.
Bursa'da 2 ayrı düğün konvoyu yol keserek halay çekti. Sürücülerin çileden çıktığı anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Yaz aylarının gelmesi ile beraber ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da düğün merasimleri hız kazandı. Merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde yol kesen düğün konvoyu, araçlardan inerek yol ortasında halay çekti. Çileden çıkan sürücüler korna ile ikaz etse de sonuç alamadı.
BİR KONVOY TERÖRÜ DAHA
Bir diğer düğün konvoyu da Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde lüks otomobiller ile yol kesti. 3 şeritli yol ise konvoy yüzünden bir süreliğine tek şeritten ilerledi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.