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Yollarda Bayram Dönüşü Yoğunluğu ve Polis Denetimleri

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Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı. Bolu geçişinde polis ekipleri, sürücüleri tek tek denetleyip uykusuzluk ve telefon kullanımı konusunda uyardı.

Yollarda bayram dönüşü hareketliliği: Polisler tek tek denetledi

BOLU - Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin İstanbul'a geri dönüş yolculuğu başladı. Bolu geçişinde polis ekipleri sürücüleri tek tek denetliyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul'a dönüş yolculuğuna başladı. Ramazan Bayramı'nın son gününde erkenden yola çıkmaya başlayan sürücüler, yollarda yoğunluk oluşturdu. Bolu geçişinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından tek tek denetlenen sürücüler, yolda giderken uykusuzluk ve telefonla oynamamaları konularında uyarıldı.

Yollarda Bayram Dönüşü Yoğunluğu ve Polis Denetimleri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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