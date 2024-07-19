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Yoldan çıkarak ağaca çarpan aracın sürücüsü öldü

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Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda Mehmet Önder'in yönetimindeki araç, yoldan çıkarak ağaca çarparak durabildi. Diğer otomobil sürücüsü ise hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yoldan çıkarak ağaca çarpan aracın sürücüsü öldü

Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

DENİZLİ - Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Önder (73), idaresindeki 20 H 4865 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 09 EY 077 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Önder yönetimindeki araç, yoldan çıkarak ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mehmet Önder'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer otomobil sürücüsünü ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Kaza yapan araçlar nedeniyle karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Önder'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Araçların karayolundan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Önder Denizli Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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