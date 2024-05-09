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Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı

Otobüsün devrilmesi ağaçlar önledi

KAYSERİ - Kayseri'nin İncesu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Kayseri-Niğde karayolu Subaşı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; içerisinde 10 yolcunun bulunduğu Sinan K. idaresindeki 01 AJZ 822 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu. Otobüsün devrilmesini ağaçlar önlerken; 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de inceleme yaptı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu yolcu otobüsü de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri İncesu İtfaiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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