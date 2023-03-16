Yolda bulunan 14 kilo eroin soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen 14 kilo 150 gram eroinle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen 14 kilo 150 gram eroinle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Turgutlu ilçesinde 10 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen olayda vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Avşar Mahallesi mezarlık yolu üzerinde 14 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirilmişti. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 5 aydır yürütülen çalışma kapsamında 15 Mart 2023 günü sabah saat 07.00 sıralarında Turgutlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden M.Ç., S.T. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla, 6 şahıs ise serbest kaldı. - MANİSA