Afyonkarahisar'da Otobüs-Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Antalya'ya 43 KP 338 plakalı yolcu otobüsü Akören beldesi çıkışında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kamyonete çarptı. Savrulan kamyonet yol kenarındaki bariyerleri aşıp yan yola girerek durabildi. Kazada ilk tespitlere göre bir kişi öldü 14 kişi yaralandı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı