Zeytinyağı yola döküldü, otomobil bahçeye uçtu

Eskişehir'de yola dökülen zeytinyağı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın bahçesine düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, aracını vinçle çıkardıktan sonra sanayiye gitti.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde seyir halinde olan 52 yaşındaki Fevzi Orhan, idaresindeki 26 KK 263 plakalı otomobille, yola dökülen yağı su sanarak üzerinden geçti. Yağlı zeminde kaymaya başlayan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın bahçesine savruldu. Kazanın ardından aynı noktada zemin kayganlığı nedeniyle C.K. idaresindeki 26 AOH 476 plakalı otomobil kontrolden çıkarak savrulduktan sonra refüje çarptı. Her iki kazada da şans eseri yaralanan olmadı.

"Normal yağ olsaydı bu kadar kaymazdım"

Yaşanan olayı anlatan sürücü Fevzi Orhan, zararlarının karşılanmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Virajı döndükten sonra yerdekini su zannettim. Meğerse yağmış, arabayı durdurmaya çalıştım ama kaymaya başladı. Otomobil yönelip bahçeye düştü. Zeytinyağıymış, normal yağ olsa bu kadar kaymazdı. Bu yağı kim döktüyse, kazaya kim sebebiyet verdiyse şikayetçiyim. Benden sonra bir araç daha refüje savruldu. Canımıza bir şey olmadığına seviniyorum."

Bahçeye düşen otomobil olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çıkarılarak tekrar yola indirildi. Kaportasında ezikler oluşan ve arka tekeri hasar gören aracıyla sanayinin yolunu tutan Orhan, bölgeden ayrılırken kameralara el salladı. Polis ekipleri yola yağ döken aracın tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı