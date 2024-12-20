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"Yol verme" tartışmasında otobüse binip şoföre bıçak çekti

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Eyüpsultan'da "yol verme" nedeniyle başlayan tartışmada otomobilinden inen sürücü, otobüse binerek şoföre bıçak çekip tehditler savurdu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bir otobüste 15 Aralık saat 22.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Çırçır Metro İstasyonu'ndan Vezneciler yönünde giden Tuncak Budak idaresindeki otobüs, Yıldıztabya, Esentepe-Şehit Osman Bodur durağında bekleyen yolcuları aldıktan sonra güzergahında ilerlemeye devam etti.

'Yol verme' tartışmasında otobüse binip şoföre bıçak çekti

OTOBÜSE BİNİP BIÇAKLA SALDIRDI

Kısa bir süre sonra bir sürücü, aracını durdurarak otobüse durması için elini kaldırdı. Otobüsü durduran şoför Budak ön kapıyı açtı. İkili arasında "yol verme" nedeniyle tartışma yaşandı. Aracından inen sürücü, otobüse binerek şoförle tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında, aracında bulunan bıçağı alan sürücü tekrar otobüse bindi. Sürücü, elindeki bıçağı otobüs şoförüne doğru savurarak tehditle savurmaya başladı.

YOLCULAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Olaya tanıklık eden yolcular büyük korku yaşarken, bir kadın yolcu ise otobüste çocukların bulunduğunu söyleyerek olayın daha da tırmanmasını engellemeye çalıştı.

'Yol verme' tartışmasında otobüse binip şoföre bıçak çekti

POLİSİ ARAYAN YOLCUYU DA TEHDİT ETTİ

Öfkesi dinmeyen ve otobüsten inerek, aracına binen sürücü, ihbarda bulunmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir yolcuyu da tehdit etti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsü ile otobüs şoförünün tartışma anları ve sürücünün elindeki bıçağı şoföre doğru savurduğu anlar yer aldı. Öte yandan, otobüs şoförü Tuncay Budak, polis merkezine giderek saldırgan sürücüden şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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