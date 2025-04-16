Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! İşte son durumu
Selahattin Demirtaş: Sırrı Bey son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı

Demirtaş'tan olay mektup: Son cezaevi ziyaretinde kalbini tuttu...
Fidan Gül'ün kapısını polislere açan Miniç: Destek için oradaydım

Gözaltı için gelen polislere kapıyı açan isim kendini böyle savundu
Şoke eden olay! Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Süper Lig'in eski yıldızı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Hamileyim, yapma

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde trafikte "yol verme" nedeniyle çıkan kavga caddeyi savaş alanına çevirdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada bir kadın, "Hamileyim, yapma" diyerek bağırdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Kocatepe Caddesi dün akşam saatlerinde savaş alanına döndü. İddiaya göre; cadde üzerinde seyir halindeki araçların sürücüleri arasında "yol verme" meselesinden tartışma çıktı.

"HAMİLEYİM, YAPMA"

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Araçlarından inenler tekme ve tokatlarla birbirlerine saldırdı. O esnada kavga eden yakınlarını ayırmak için araya giren bir kadın, "Hamileyim, yapma" diyerek bağırdı. Caddedeki dehşet anları kameraya yansıdı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Hamileyim, yapma
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ehliyetler gitti. karşı tarafa vurduğun tekmeye değdi mi? veya attığın yumruğa değdi mi? Halbuki yol da bıraksaydın geçseydi, en fazla 30 saniye 1 dk kaybederdin . bu kavga kaç dakika sürdü daha fazla vakit kaybettin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

trafikte kavga edenlere önce ciddi bir sopa cezası vereceksin. aklı başına gelmez ve bir daha yapan olursa ıssız bir adaya süreceksin. bir yol verme vs için kavga edecek biri başkasına layık değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Hamile bir kadına nasıl şiddet uygulanir, bence ağır bir cezası olmasi gerek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

İdam şart

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.