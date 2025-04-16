Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Hamileyim, yapma

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Kocatepe Caddesi dün akşam saatlerinde savaş alanına döndü. İddiaya göre; cadde üzerinde seyir halindeki araçların sürücüleri arasında "yol verme" meselesinden tartışma çıktı.

"HAMİLEYİM, YAPMA"

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Araçlarından inenler tekme ve tokatlarla birbirlerine saldırdı. O esnada kavga eden yakınlarını ayırmak için araya giren bir kadın, "Hamileyim, yapma" diyerek bağırdı. Caddedeki dehşet anları kameraya yansıdı.