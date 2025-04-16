Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Hamileyim, yapma
Beylikdüzü'nde trafikte "yol verme" nedeniyle çıkan kavga caddeyi savaş alanına çevirdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada bir kadın, "Hamileyim, yapma" diyerek bağırdı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Kocatepe Caddesi dün akşam saatlerinde savaş alanına döndü. İddiaya göre; cadde üzerinde seyir halindeki araçların sürücüleri arasında "yol verme" meselesinden tartışma çıktı.
"HAMİLEYİM, YAPMA"
Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Araçlarından inenler tekme ve tokatlarla birbirlerine saldırdı. O esnada kavga eden yakınlarını ayırmak için araya giren bir kadın, "Hamileyim, yapma" diyerek bağırdı. Caddedeki dehşet anları kameraya yansıdı.