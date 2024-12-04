Yol kenarına bırakılan çuvalı açan vatandaşlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı
Kırıkkale'de yol kenarında ağzı bağlanmış çuvalı açan vatandaşlar kedi buldu. Vatandaşlar, çuvaldan kurtardıkları kediyi süt vererek sakinleştirmeye çalıştı.
Kırıkkale'de yol kenarında ağzı bağlı çuvalın içinde kedi bulundu.
ÇUVALIN İÇİNDE KEDİ BULDULAR
Kırıkkale'de yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Yol kenarında ağzı bağlı halde olan çuvalı açan vatandaşlar bir kedi buldu.
Kediyi çuvaldan çıkaran vatandaşlar süt vererek sakinleştirmeye çalıştı. Görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı.