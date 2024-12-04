Üye Girişi
Haberler
Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar

 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

Esad'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti

 ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

Yol kenarına bırakılan çuvalı açan vatandaşlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yol kenarında ağzı bağlanmış çuvalı açan vatandaşlar kedi buldu. Vatandaşlar, çuvaldan kurtardıkları kediyi süt vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Kırıkkale'de yol kenarında ağzı bağlı çuvalın içinde kedi bulundu.

ÇUVALIN İÇİNDE KEDİ BULDULAR

Kırıkkale'de yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Yol kenarında ağzı bağlı halde olan çuvalı açan vatandaşlar bir kedi buldu.

Kediyi çuvaldan çıkaran vatandaşlar süt vererek sakinleştirmeye çalıştı. Görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı.

Yol kenarına bırakılan çuvalı açan vatandaşlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
img

Verilen ceza sonrası son sözleri sorulunca ortalık karıştı
img

İşte sakıncalı bulunan baharatlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 4 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek? 2025 yıllık kira artış oranı ne oldu? Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle! Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.