Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi - Haberler

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Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün yokuş yukarı çıkarken geri kaydırdığı çöp kamyonu devrildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün yokuş yukarı çıkarken geri kaydırdığı çöp kamyonu devrildi.

Kaza, Barış Mahallesi 1849/1 sokakta meydana geldi. Mustafa Öztürk idaresinde 34 BAH 511 plakalı çöp kamyonu yokuş yukarı çıktığı sırada, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesi geri kaymaya başladı. Bir süre geri geri ilerleyen kamyon, devrilerek durabildi. Kamyonun arkasında bulunan işçiler ise son anda kendilerini atarak, kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü Mustafa Öztürk'te kazayı yara almadan atlattı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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