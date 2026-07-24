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Yokuş aşağı inen otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü

Yokuş aşağı inen otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki otomobil iş makinesine çarptı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki otomobil iş makinesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Dural hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Murat Dural (66) idaresindeki 31 AUR 058 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği esnada iş makinesine çarptı. İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü Dural, ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Dural hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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