Yoğun trafiği atlatmak için çim alandan ilerledi

Yoğun trafiği atlatmak için çim alandan ilerledi
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Yoğun trafiği atlatmak için çim alandan ilerledi
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İzmir'de trafik kurallarının ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir biçimde ihlal edildiği anlar kameraya yansıdı. Yoğun trafiğe takılmak istemeyen bir sürücü, aracını yol dışına çıkararak çim alandan ilerlemeye çalıştı.

İzmir'de ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir trafik ihlali meydana geldi.

YOĞUN TRAFİĞİ ATLATMAK İÇİN ÇİM ALANDAN İLERLEDİ

Trafiğin sıkıştığı bölgede sürücüler sabırla ilerlemeye çalışırken, bir araç sürücüsü yol kenarındaki yeşil alana girerek trafik akışını ihlal etti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bir başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün aracını çim zemin üzerinden sürdüğü ve diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerlediği görülüyor.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntü, kısa sürede büyük tepki topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu tür sorumsuz davranışların önüne geçilmesi için denetimlerin artırılmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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