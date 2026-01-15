Haberler

Karaman'da sağlık ekibi kar yağışı ve tipiye rağmen diyaliz hastası kadını hastaneye ulaştırdı

Güncelleme:
Karaman'ın Ermenek ilçesinde diyaliz hastası S.Ç. isimli kadın, yoğun kar ve tipi şartlarında sağlık ekibi tarafından hastaneye başarıyla nakledildi. Ekip, zorlu hava koşullarına rağmen hastayı güvenli bir şekilde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, doktorlar Ermenek ilçesinde yaşayan diyaliz hastası 58 yaşındaki S.Ç. isimli kadın hastanın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmesine karar verdi. Diyaliz hastası kadının içinde bulunduğu ambulans, Karaman-Mersin Kara yolu üzerinde bulunan bin 650 rakımlı Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Yolda güçlükle ilerleyen acil sağlık hizmetleri ekibi, Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'ni arayarak durum hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği devreye girerek cip ambulansla bölgeye intikal etti. Gelen ekibin desteğiyle yola devam eden ambulans, hastayı sorunsuz şekilde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Ambulanstan indirilen hasta hastanede tedavi altına alındı.

"Ekip olarak süreci soğukkanlılıkla yönettik"

Komuta merkezinden gelen anonsla hasta nakli için harekete geçtiklerini anlatan paramedik Talha Tatar, "Sertavul Geçidi'nde tipi ve gizli buzlanma vardı. Kar yağışıyla birlikte buzun üzeri karla kaplanmıştı. Ekip olarak süreci soğukkanlılıkla yönettik. Yardımımıza İl Ambulans Servisi Başhekimliği lojistik birimi yetişti. Hastamızı tüm güvenlik tedbirlerini alarak sağ salim hastaneye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlulukla tüm yorgunluğumuz geçti" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
