Ağrı'da nisan karı yolu kapattı: Hasta kurtarmaya giden ambulansa ekipler yetişti

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Dedebulak köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 35 yaşındaki kronik astım hastası, sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde 35 yaşındaki kronik astım hastası S.D., ani gelişen diz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlandı. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyen S.D.'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu yol ulaşıma açılırken, ambulansın köye ulaşması sağlandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hasta ambulansla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
