YKS'ye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 3 ağır 10 yaralı

YKS'ye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 3 ağır 10 yaralı
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YKS'ye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 3 ağır 10 yaralı
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Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giden 4 öğrencinin içinde bulunduğu iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Narin Küçükercan'ın eşi Bahadır Küçükercan ve çocukları, AYT'ye girecek olan komşuları ve diğer sürücü Menderes Sarıkaya ve ikiz kardeşleri yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

AKSARAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 4 öğrencinin içinde bulunduğu 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 12'nci Bulvar'da üniversite kavşağında meydana geldi. Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki 68 BC 010 otomobil, kavşakta Menderes Sarıkaya'nın (19) kullandığı 68 AAL 732 hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Bahadır Küçükercan'ın eşi Narin Küçükercan (50), olay yerinde hayatını kaybetti. Bahadır Küçükercan ile çocukları YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) girecek oğlu Utku Küçükercan (19), Ahmet Buğra Küçükercan (8), komşusu Aziz Candan (41), AYT'ye girecek kızı Esra Candan (19) ile diğer sürücü Menderes Sarıkaya, AYT'ye girecek olan ikiz kardeşleri Eylem ve Eylül Sarıkaya (18), Şehriban Demir (51) ve Gülşen Koçak (28) yaralandı.

2 KARDEŞİN DURUMU AĞIR

İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esra Candan ile Utku ve kardeşi Ahmet Buğra Küçükercan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Her iki araçta da YKS'ye girecek olan öğrencilerin olduğu, ailelerin çocuklarını okullara götürdükleri belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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