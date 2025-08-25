Yine aynı kent yine aynı skandal: Kadınlar mermilerin arasında kaldı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki düğün faciasında 1 kişi hayatını kaybetmişken, Araklı'da kaydedilen yeni görüntüler tepki çekti. Düğün sırasında sıkılan silahlar nedeniyle kadınların panikle kaçtığı anlar "Düğüne geldik, operasyonun ortasına düştük" notuyla paylaşıldı. Görüntülere "Akıllanır mıyız? Hayır" yorumları yapıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma merasimi sırasında evin bahçesine doğru rastgele ateş açılması sonucu seken kurşunların isabet ettiği 1 kişi yaşamını yitirmişti. Bu acı olay gündemdeyken Trabzon'un Araklı ilçesinde kaydedilen benzer görüntü "Bu kadarına da pes" dedirtti.

DÜĞÜNE GELDİK, OPERASYONUN ORTASINA DÜŞTÜK"

Araklı'da kaydedilen görüntüde düğün esnasında sıkılan silahlar yüzünden iki kadının korkarak kaçtığı görülüyor. kadınları o anları "Düğüne geldik, operasyonun ortasına düştük" notuyla paylaştı.

"AKILLANIR MIYIZ? HAYIR"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Ne zaman bilinçli bir toplum olacağız biz?", "Akıllanır mıyız? Hayır", "Hala gülüyorlar. Akıl yok yeminle", "Benim anlamadığım şey; niye gülüyorlar?", "Şöyle bir keyif yüzünden başkasının hayatını karartanlara, ağırlaştırılmış müebbet vereceksin" şeklinde yorumlar yapıldı.

